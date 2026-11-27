Sin casco, a bordo de una motocicleta sin placas y con alrededor de 150 envoltorios de presunta droga, fueron detenidos un hombre y una mujer originarios de Zacatecas en el municipio de Cosío.

La captura se registró en las inmediaciones de la comunidad de Zacatequillas, donde elementos del Mando Coordinado detectaron a los ocupantes de una motocicleta Italika en colores negro y verde, quienes mostraron una actitud evasiva ante la presencia policial.

Los uniformados les marcaron el alto e identificaron a los tripulantes como Brayan N, alias “La Parca”, de 19 años de edad, y Paloma N, de 24 años, originarios de Ojocaliente y Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, respectivamente.

Durante la revisión preventiva, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa con más de 100 envoltorios de una sustancia granulada con las características del cristal, cuyo peso aproximado fue de 30 gramos, así como cerca de 50 dosis de hierba verde y seca, con un peso de 200 gramos.

Ambos fueron detenidos y trasladados junto con las sustancias aseguradas ante el Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación en su contra y se determinará su situación jurídica.