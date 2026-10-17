Sin casco, sin luces y con droga entre la ropa

Un joven de 21 años terminó detenido luego de intentar evadir a policías municipales mientras circulaba en una motocicleta sin luces y sin casco por calles de la comunidad Loma de los Negritos, en Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Francisco “N”, quien llevaba entre sus pertenencias un envoltorio con aproximadamente 33 gramos de hierba verde seca, aparentemente marihuana.

La intervención ocurrió sobre la calle Inés Mariscal, donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia y detectaron al motociclista circulando sin las medidas básicas de seguridad.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el joven aceleró la marcha en un aparente intento por alejarse, pero fue alcanzado metros adelante.

Durante una revisión preventiva, los oficiales encontraron en la bolsa delantera de su pantalón un envoltorio de plástico transparente que contenía la sustancia vegetal, por lo que procedieron a su aseguramiento.

La motocicleta también fue confiscada y trasladada a una pensión, mientras que Francisco quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por su probable participación en delitos contra la salud.