Una infracción de tránsito terminó con la detención de un hombre de 36 años, a quien policías del Mando Coordinado le encontraron dos envoltorios con presunta droga y le aseguraron una motocicleta que presentaba alteraciones en el número de motor, en el municipio de Calvillo.

El detenido fue identificado como José Juan “N”, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda por la terracería La Enfriadora, en el cruce con el Libramiento Calvillo-Jalpa, a la altura de la comunidad de La Enfriadora.

Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron que el motociclista conducía sin casco de seguridad, por lo que le marcaron el alto para efectuar una revisión.

Durante la inspección, los oficiales localizaron entre sus pertenencias dos envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares al cristal, cuyo peso superaba aproximadamente los 23 gramos.

Además, al revisar la motocicleta, los policías detectaron alteraciones en el número de motor, motivo por el cual también procedieron a su aseguramiento.

José Juan “N”, junto con la presunta droga y la motocicleta, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de determinar su situación jurídica.