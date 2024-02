El Ayuntamiento de Aguascalientes no implementará medidas de protección para los monumentos durante la marcha del 8 de marzo. El alcalde, Leo Montañez, aseguró que adoptará una postura de respeto hacia la libre expresión de las asistentes. Al ser consultado sobre las acciones municipales en el contexto de la manifestación, subrayó el compromiso de asegurar la libertad de expresión y el derecho de asociación de las participantes.

Respecto a la presencia de fuerzas de seguridad, el edil señaló que predominarán agentes de la policía municipal, cuidadosamente seleccionados para garantizar la seguridad y evitar incidentes ajenos a la protesta. Montañez enfatizó que no se tolerarán agresiones contra las manifestantes, destacando que la policía actuará de manera responsable y sin provocaciones.

Ante la posibilidad de daños como grafitis, el alcalde recordó la existencia de normativas, incluyendo una ley contra el grafiti, que permiten tomar acciones y aplicar sanciones. Sin embargo, recalcó que se ejercerá el sentido común, reconociendo la legitimidad y la importancia de la manifestación del 8 de marzo, especialmente para quienes han perdido familiares.

En cuanto a la veda electoral, próxima por el proceso federal, Montañez indicó que, aunque algunos aspectos deberán ajustarse, los programas municipales continuarán operando. Aclaró que la veda restringirá la publicidad y promoción, pero no interferirá con la respuesta a las solicitudes ciudadanas.

El alcalde concluyó reiterando el compromiso de su administración con el respeto a los derechos ciudadanos y la seguridad durante la manifestación, asegurando que cualquier contratiempo será abordado con las medidas apropiadas.