La racha de series consecutivas perdidas se terminó y los Rieleros de Aguascalientes iniciaron la semana con dos triunfos que les devolvieron la confianza al equipo. Este jueves, la novena de Enrique Reyes buscaba su primera barrida del año en el tercer juego de la serie ante los Charros de Jalisco.

No obstante, la novena tapatía no quiso regalar los tres juegos y, en el amanecer del partido, logró tener una buena diferencia. Con un out forzado en la segunda para anotar y sencillos de Vimael Machín en la tercera y Anthony García en la cuarta, Jalisco se despegó en la pizarra 3-0 tras cuatro entradas completas.

La reacción de los Rieleros llegó en el quinto episodio con Ángel Reyes, quien remolcó dos carreras con un doblete por el jardín central. Después, Reginatto con un sencillo mandó a Reyes a la pizarra, empatando el partido. En la parte baja de la entrada, apareció un viejo conocido de Aguascalientes, Michael Wing, quien conectó un jonrón de dos carreras para devolverle la ventaja a Jalisco.

La pizarra no se movió más hasta la octava cuando José Guadalupe Chávez conectó un doblete para que Wing anotara. Esa fue la última carrera del encuentro que terminó con un 6-3 para que los Charros rescataran un partido de la serie. Los Rieleros estrenaron abridor en Alexander Scherrf, quien lanzó durante tres entradas permitiendo cuatro pasaportes, tres imparables y tres carreras en un mal debut. La Máquina regresa a casa, pues esta noche a las 19:30 horas iniciará serie ante los Dorados de Chihuahua en el Parque Alberto Romo Chávez.