Antonio Baranda y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que, si la empresa Tesla decide instalar su megaplanta en Nuevo León, y no hay agua, su Gobierno no otorgará los permisos correspondientes porque «no es factible».

– Si decidiera instalarse en Nuevo León, ¿lo permitiría?, se le preguntó.

«Si no hay agua, no», respondió.

-¿Lo vetaría?, se le insistió en la conferencia en Palacio Nacional.

«No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible», manifestó.

El lunes, alegando que «en Nuevo León no hay agua», López Obrador ya había rechazado que la armadora de autos eléctricos se ubique en el estado y planteó que se instale cerca del AIFA o en el sureste del País.

Sin embargo, especialistas señalaron que los procesos de la empresa de Elon Musk requieren de poca agua, menos del 0.3 por ciento del consumo actual del área metropolitana de Monterrey, y se trata de líquido tratado, que no usa fuentes potables.

El Gobernador Samuel García dijo que hablará con el Mandatario federal para aclarar el tema.

De acuerdo con cifras de Agua y Drenaje, el 21 por ciento de agua residual tratada en el Estado no es utilizado por la industria y termina por ser enviada a Tamaulipas para uso agrícola y evitar su desperdicio.

De 12 mil 600 litros por segundo de agua tratada disponible, no son aprovechados alrededor de 2 mil 600 litros por segundo.