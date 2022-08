Antonio Baranda Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Al cerrar su gira de tres días para hablar de su plan para llevar Internet a todo el País, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió en esta localidad de Nuevo León que sin la llamada Cuarta Transformación habría crisis en el País.

«Si no hubiésemos actuado como lo hemos hecho, de manera firme, decidida, atrevida, habría una situación muy lamentable en el País», sostuvo ante unos 500 electricistas de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

«De, no sólo crisis económica, sino también crisis de bienestar social y habría ingobernabilidad», añadió en la Central Ciclo Combinado Huinalá, en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Acompañado del Gobernador Samuel García (MC), reiteró que los gobiernos anteriores se empeñaron en imponer el modelo neoliberal para beneficiar a las élites y abandonar «por completo» al pueblo.

«Ese proyecto que se conoce como neoliberal, y nosotros decimos que es neoporfirista, significa apoyar sólo a los de arriba, porque si se apoya a los de abajo, eso es populismo, eso es paternalismo», criticó.

«Si de apoya arriba es fomento, es Fobaproa, es rescate, nosotros cambiamos esa política y no aceptamos el cuento de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, no».

López Obrador, quien durante el acto recibió el apoyo del Surterm, sostuvo que el proceso de transformación de México, a través de la llamada 4T, se está haciendo con el apoyo de los trabajadores.

«Si no nos apoyamos en los trabajadores petroleros no rescatamos Pemex, si no nos apoyamos en los electricistas no rescatamos a la CFE, si no nos apoyamos en los trabajadores de la salud, no garantizamos el derecho a la salud», mencionó.

«No va ser fácil el que quieran dar marcha atrás. México ya no es tierra de conquista, a robar más lejos, aquí no, y más si tenemos esta organización, como lo expresó el dirigente del Surterm, con ustedes».