Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos políticos exigen y presumen transparencia, pero en los hechos viven en la opacidad, cometen trampas e incumplen con las 78 obligaciones generales y específicas en la materia.

Los partidos reciben permanentemente dinero público para funcionar, pero como los sindicatos, son los más difíciles, tienen una aversión a transparentar, acusa el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña.

«Hay una resistencia intrínseca, vicios de patear el bote o contestar mal o a cuentaagotas, para hacer que el solicitante decline o se conforme con lo que le dieron», agregó.

Conforme un estudio del INAI, Morena, PRD y PT son los más incumplidos.

Por ejemplo, una de su obligaciones específicas es informar los sueldos de los órganos de dirección, pero en sus portales esa información no existe y en la plataforma nacional de transparencia publican a medias.

Morena, PRD, PT y Movimiento Ciudadano no publican cuánto cobra su líder nacional, solo los sueldos de algunos secretarios o coordinadores. PAN, PVEM y PRI sí lo hacen, pero no de todos los integrantes de la dirigencia nacional.

También están obligados a publicar sus contratos. Algunos tienen hasta mil 600 en lo que va del año, como el PAN, pero Morena en cambio tiene solo ocho, y aunque publica enlaces para conocer esos contratos, al abrirlo redirecciona a la página del CEN y aparece una leyenda de que es información inexistente.

También están obligados a publicar los acuerdos de la dirigencia, pero no lo hacen. Todos tienen entre 1 y 10 acuerdos publicados durante 2021.

Además de las 48 obligaciones generales, tienen 30 específicas como aporte a campañas, gastos para el liderazgo político de las mujeres, financiamiento público y privado, cuotas de militantes. Todo lo tienen a medias o sólo publican los documentos que los obligan, pero sin información.

