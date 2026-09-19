En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, alrededor de 2 mil 200 personas entre trabajadores, pacientes y visitantes participaron en un simulacro de sismo realizado en 17 instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, logrando la evacuación de los inmuebles en un tiempo menor a los tres minutos de manera ordenada.

El ejercicio contempló una hipótesis de sismo con magnitud de 5.2 y epicentro en el municipio de Allende, Nuevo León. La alerta se emitió formalmente a las 12:00 horas, momento en que el personal de la Oficina de Protección Civil y del sector salud coordinó el despliegue hacia los puntos de reunión previamente asignados en cada sede.

La movilización abarcó a 12 Unidades de Medicina Familiar (UMF), tres Hospitales Generales de Zona (HGZ), el Sistema Integral de Unidad de Hemodiálisis (SIUH) y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) en la entidad.

Las brigadas internas de cada inmueble —especializadas en Evacuación y Repliegue, Búsqueda y Rescate, Prevención y Combate de Incendios, Primeros Auxilios, así como Control de Fluidos y Energéticos— dirigieron las acciones operativas. El IMSS precisó que los integrantes de dichas brigadas mantienen capacitación y adiestramiento permanente para la atención de contingencias en la infraestructura hospitalaria del estado.