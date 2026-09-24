Donato “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un fraude de 105 mil pesos, luego de que presuntamente simuló una transferencia bancaria para concretar la compra de un vehículo Ford en el fraccionamiento Trojes del Sur.

Los hechos se remontan al 21 de mayo de 2026, cuando el imputado habría acudido a un domicilio para adquirir el automóvil. Según la investigación, aseguró que realizaba la operación en representación de su padre y posteriormente habría hecho creer al propietario que el pago había sido depositado.

Con la aparente operación bancaria, el vehículo fue negociado, mientras que la víctima sufrió un detrimento patrimonial calculado en 105 mil pesos.

Tras la denuncia, el Ministerio Público reunió datos de prueba y consiguió una orden de aprehensión contra Donato “N”. El mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la AEIC dentro del Centro Penitenciario, donde el señalado ya se encontraba sujeto a otro proceso relacionado con un hecho de características similares.

En audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por fraude y ordenó que permanezca bajo prisión preventiva justificada.

Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.