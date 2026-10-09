El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Civil local para eliminar la obligación de presentar dos testigos al momento de redactar un testamento público abierto, convirtiendo este requisito en una medida optativa y modernizando un trámite que busca combatir el rezago patrimonial en la entidad, donde apenas una de cada 10 personas cuenta con este documento.

Con esta modificación, Aguascalientes se suma a la tendencia nacional aprobada ya en la mayoría de los estados, reduciendo formalismos burocráticos y fortaleciendo la fe pública notarial respaldada por herramientas de validación biométrica e identificación oficial.

De acuerdo con las exposiciones presentadas en el Pleno, la exigencia de testigos databa de épocas en que no existían mecanismos oficiales de identificación. Dicha condición no solo vulneraba la privacidad de las decisiones familiares y generaba conflictos de nulidad jurídica cuando los testigos fallecían o mudaban su residencia, sino que incluso derivaba en que ciudadanos acudieran a concretar el trámite a entidades vecinas como Zacatecas o Jalisco.

El nuevo marco legal establece que la presencia de testigos quedará a criterio del testador o del notario, manteniendo la obligatoriedad estricta únicamente para casos específicos, como personas con discapacidad auditiva, de habla, visual o que no sepan firmar.

Con esta medida se prevé incentivar la cultura de la regularización patrimonial, agilizar las campañas gratuitas en comunidades alejadas y brindar certeza jurídica a las familias de la entidad. La iniciativa, impulsada por el diputado Maximiliano Ramírez, modificó los artículos 1223, 1415, 1416, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428 y 1431, además de derogar los numerales 1417, 1418 y 1427 de dicho ordenamiento.