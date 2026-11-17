Una camioneta con reporte de robo vigente en Brownsville, Texas, fue localizada y asegurada por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes, luego de que llamara la atención de los uniformados por encontrarse mal estacionada en calles del fraccionamiento Exviñedos Guadalupe.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Prolongación Constitución, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron una Chevrolet Silverado blanca, con placas de circulación de Texas, estacionada de manera irregular.

Ante esta situación, los policías decidieron inspeccionar la unidad y verificar sus antecedentes. Durante la revisión descubrieron que el número de serie presentaba alteraciones, lo que motivó una consulta de los datos del vehículo.

Al revisar las placas, los agentes confirmaron que la camioneta tenía un reporte de robo vigente en la ciudad estadounidense de Brownsville, por lo que procedieron a asegurarla.

La Silverado fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se acredite legalmente su propiedad.