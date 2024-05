La Fiscalía General del Estado, dirigida por Jesús Figueroa Ortega, ha iniciado una investigación sobre la segunda estafa tipo «Ponzi» registrada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como informó la rectora Sandra Yesenia Pinzón Castro. Esta segunda denuncia involucra una defraudación con inversiones de riesgo por 130 millones de pesos, que se suma a un caso anterior con una afectación de 200 millones de pesos.

El fiscal del Estado comunicó que se ha abierto una investigación inicial que se encuentra en la fase de recopilación de información proporcionada por la institución. También mencionó que la UAA tiene una carpeta de investigación abierta por cada caso denunciado y que están en espera de obtener más datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para avanzar en el proceso.

Figueroa Ortega añadió que el caso de fraude tipo «Ponzi» que afectó a la propia Fiscalía del Estado ha progresado más, ya que se ha concluido la carpeta de investigación para continuar con el proceso judicial.

En cuanto al caso del ISSSSPEA, el fiscal dejó entrever que podría no determinarse un probable delito debido a que la realización de inversiones de riesgo está dentro de las facultades de esta institución. «Recordemos que el ISSSSPEA está autorizado para realizar inversiones y se ha verificado que se cumplieran los protocolos establecidos, lo que podría implicar que no se establezca ninguna responsabilidad penal para los funcionarios involucrados», explicó. Sin embargo, aclaró que la conclusión de la carpeta de investigación en el ISSSSPEA, que determinaría la ausencia de delito, aún no se ha efectuado.