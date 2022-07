Ayer fue un día movido para los Rieleros de Aguascalientes, que temprano anunciaron la llegada de dos lanzadores al equipo, tratando de darle fuerza a la posición para conseguir mejores resultados en lo que resta de la campaña. Ryan Kussmaul y Jorgan Cavaneiro fueron los elegidos para llegar al Riel desde este martes.

Fue precisamente Cavaneiro el que de inmediato se puso a la orden de Luis Carlos Rivera, al ser el abridor del primer partido de la serie ante el Águila de Veracruz. Los jarochos pegaron primero con un sencillo de Niuman Romero que le daba la diferencia a los locales en la primera entrada. Rieleros contestó hasta el tercer inning, cuando Amílcar Gómez empató el partido remolcando a Córdoba; después, Henry Alejandro Rodríguez le daría la vuelta al marcador gracias a un batazo por el central que mandó a Edson García a la registradora.

Poco le duró el gusto a Rieleros de ir adelante, pues, en la baja del rollo, Alexi Amarista, con un out forzado, produciría la del empate para Veracruz. El marcador no se movería más hasta el sexto inning, cuando, con dos hombres en juego, Alan Espinoza puso el juego a favor de Veracruz con jonrón sobre el derecho y el central. Con tan solo una entrada más por jugar, Rieleros no alcanzó a reaccionar, llevándose su cuarta derrota consecutiva al caer por 5-2 ante Veracruz, alargando la falta de resultados que tiene la novena aquicalidense.

Cavaneiro se llevó su primera derrota con la remera del Riel al lanzar durante seis entradas completas en las que permitió ocho imparables, un pasaporte y cinco carreras con un jonrón de por medio. La serie continuará esta noche a las 19:30 horas, con el Riel buscando igualar la serie y romper la seguidilla de descalabros.

