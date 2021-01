Siguen juveniles alzando la mano

Diciembre fue un mes movido en cuanto a noticias en el futbol juvenil de Aguascalientes que mandó a varios jugadores a fuerzas básicas de diferentes equipos, destacando que Monterrey y Pachuca siguen siendo dos de los clubes que más confianza les dan a jugadores locales, además de Necaxa que por obvias razones es el equipo con más futbolistas aguascalentenses en sus filas. El inicio de la Liga MX en todas las categorías permitió conocer el futuro inmediato de varios de estos jugadores que no se sabía si tendrían participación oficial o no en los equipos.

En Pachuca, Arnulfo Martínez, quien tuviera éxito como delantero en Cardenales, aparece ya como jugador registrado de los Tuzos, lo que significa que podrá jugar a lo largo del semestre con la escuadra hidalguense, lamentablemente no tuvo participación este fin de semana. Santiago Zúñiga que también se fue a Pachuca no aparece registrado de momento, por lo que habrá que esperar para saber su futuro. El que sí tuvo juego este fin de semana fue el mediocampista Mario González Buenrostro que inició como titular con Monterrey, disputando 45 minutos en la caída de su equipo 4-3 ante el Atlas.

Pasando a la rama femenil tanto Renata Silva como Andrea Huerta que fueron elegidas para sumarse a las filas de Pachuca reportarán con el equipo a mediados de mes, con esta decisión todo parece indicar que trabajarán en apuntalar sus habilidades ya que ninguna aparece de momento registrada con el equipo. Misma situación vivieron Odalys Balderas, Karen Ruvalcaba y Natalia Vargas que estuvieron trabajando con Centellas a lo largo de varios filtros, pero no se dio más información sobre su desempeño y al no aparecer registradas parece que de momento tendrán que seguir esperando su oportunidad en la máxima categoría. Poco a poco los jugadores aguascalentenses van tomando terreno rumbo a conseguir un protagonismo más importante en la Liga MX dentro de todas sus categorías.