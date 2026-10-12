La Policía Cibernética del Estado fortalece la investigación y persecución de delitos cometidos en internet mediante el uso de la informática forense, disciplina orientada a la localización, conservación y análisis técnico de datos almacenados en computadoras, dispositivos móviles y servidores.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que la aplicación de estas herramientas periciales agiliza la atención e investigación de delitos como fraudes en línea, llamadas fraudulentas y suplantación de identidad. Explicó que el procedimiento metodológico garantiza la cadena de custodia de la evidencia informática para asegurar su validez y presentación formal ante las autoridades judiciales correspondientes.

De acuerdo con el titular de la SSPE, la tecnología forense permite correlacionar datos de distintos expedientes, identificar patrones de conducta, ubicar grupos que operan en entornos virtuales y determinar la relación entre diversos hechos delictivos registrados en la entidad.

Martínez Romo puntualizó que el objetivo de esta infraestructura de análisis es identificar a los presuntos responsables, prevenir nuevos ataques informáticos y proteger las actividades digitales de la población, como el uso de redes sociales, la realización de trámites institucionales y el comercio electrónico. Asimismo, afirmó que la implementación de esta tecnología mantiene al Estado a la vanguardia en materia de seguridad pública.

Por último, el titular de la corporación reiteró el compromiso institucional de proteger el entorno digital e informó que los canales de atención y reporte para la ciudadanía son el número de emergencias 911; la línea directa 449 910 20 55, extensiones 6605, 1710 y 1711; el servicio de mensajería WhatsApp, en el número 449 346 23 41, y la línea de denuncia anónima 089.