Las negociaciones para la incorporación del estado al programa IMSS-Bienestar continúan en curso y aún no se ha llegado a una conclusión, informó Rubén Galaviz Tristán, director del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

El secretario de Salud destacó que se están recibiendo propuestas de la federación y que la próxima semana llegará un equipo para continuar con las visitas y el análisis.

El ISSEA está evaluando múltiples factores antes de tomar una decisión, entre los que se incluyen el financiamiento, el capital humano, el equipamiento y los bienes inmuebles. «No se tiene aún el plan total de lo que significaría el ingreso», dijo.

En cuanto a la postura del Instituto, Galaviz Tristán subrayó que se encuentran en una fase de escucha y análisis. «Es un proceso complejo que requiere tiempo y consideración detallada de todos los factores involucrados. La incorporación al IMSS-Bienestar implica un análisis detallado de múltiples factores, no sólo la prestación de consultas médicas.»

Por otra parte, Rubén Galaviz señaló que el Gobierno Federal ha solicitado al Gobierno del Estado que posponga el proyecto de construcción del nuevo Hospital General de Pabellón de Arteaga hasta el inicio de la próxima administración.

El director del ISSEA mencionó que, aunque se podría hacer uso de la parte no afectada del terreno, esta no sería adecuada para fines hospitalarios. La reubicación del hospital sigue siendo una prioridad, pero se requiere un análisis exhaustivo para garantizar la seguridad y funcionalidad del nuevo centro de salud.