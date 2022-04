Siguen condenando a inocentes: Obispo

Al celebrar la liturgia de la Pasión y la Muerte de Jesús, en el Viernes Santo, el Obispo Juan Espinoza Jiménez afirmó que el sacrificio de Cristo se continúa viviendo en muchas personas. “Esa guerra de Ucrania y Rusia que mata a inocentes, que destruye la comunión de los pueblos, así como todos esos acontecimientos, nos dejan ver que la humanidad sigue rechazando a Dios, crucificando y condenando al inocente”.

El prelado dijo a los creyentes: “Jesús ha muerto por amor a la Humanidad. Ojalá que ahora que hacemos memoria de ese gran acontecimiento de salvación, nos demos cuenta que Jesús nos ama de manera personal a cada ser humano, aunque seamos como Judas que lo traicionó, como San Pedro que lo negó, o como Pilatos al lavarnos las manos para no comprometernos con los demás”, aseveró.

Espinoza Jiménez lamentó que mucha gente sufre ahora, como los enfermos que se encuentran solos y nadie les ayuda o las personas privadas de su libertad, a veces injustamente. “Al igual que Jesús, los más cercanos les dan la espalda”. También sufren muchos hombres y mujeres que pierden el empleo y no pueden ayudar a sus familias y darles lo mejor, o bien los jóvenes y adolescentes que no encuentran sentido a su existencia, que no se sienten queridos ni amados ni tomados en consideración.

“Es tiempo de estar a la expectativa, estar atentos en esta tarde de luto, de silencio y de oración. Y que recordemos que Jesucristo entregó su vida para salvar a la humanidad a través del amor y no seguir en la cruz, en el dolor ni en el sufrimiento”, exhortó monseñor Juan Espinoza Jiménez.

