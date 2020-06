Quienes siguen con las mermas económicas son los choferes de camiones urbanos, reconoció el Secretario General del Sindicato de Transportistas, Roberto Mora Márquez. Afirmó que a la fecha siguen laborando con un 60% de las unidades circulando lo que les representa pérdidas, por lo que aún no tienen una fecha establecida de cuándo podrían ponerse a funcionar el 100% de las unidades. “Actualmente hay poca afluencia y eso también influye para que no haya tantos camiones circulando. Es una afectación para todos desgraciadamente, pero qué podemos hacer, más que aguantar”.

Respecto a las terminales de camiones urbanos, dijo que no tiene ningún comentario al respecto por parte del Coordinador de Movilidad en el Estado. “No sé cómo vayan, la última vez que platiqué con él, no dijo nada, pero estamos en espera de qué se va a hacer. Está en el tintero, pero no ha habido ningún comentario al respecto”.