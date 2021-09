A casi 3 semanas de arrancado el actual ciclo escolar, alrededor de 50 escuelas siguen sin funcionar y cuyos alumnos trabajan en la modalidad a distancia, reconoció el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, quien comentó que trabajan en las reparaciones para que en cuanto estén listas se abran de manera paulatina.

Recordó que el pasado 30 de agosto iniciaron actividad un total de 1,210 escuelas de las 1,258 que hay en el estado, por lo que 48 instituciones ubicadas en distintos puntos del estado no están en condiciones de arrancar, luego de que implica varios mantenimientos mayores. “Son temas de que hay que levantar el colado del piso para poder cambiar la tubería porque se colapsó, se enraizó, está tapada y ya no funciona con un desazolve, o que con las lluvias se cayeron velarias, árboles y levantaron estructuras, se remojaron bardas y se cayeron, o sea son situaciones de mantenimiento mayor. La idea es que no vamos a abrir las escuelas hasta que tengan condiciones”.

Aclaró que estas situaciones no las puede atender el Instituto de Educación de Aguascalientes, sino que es competencia del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (IIFEA) en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas. “Nosotros seguimos manteniendo, llevando cisternas, reparando bombas, cableados, puertas o ventanas, pero una barda el IEA no la puede construir, porque no es lo suyo, una velaria no la puedo construir porque si destinamos dinero, te hacen una observación de que lo nuestro es la educación, no la construcción”.

A pesar de lo anterior, dijo que mantienen una coordinación con el IIFEA y para eso están en constante comunicación, por lo menos una vez a la semana para ver el avance en la contratación de proveedores, entre otros temas.

Si bien, dijo que aún no hay una fecha de cuándo pudieran estar reparadas dichas escuelas al 100%, enfatizó que conforme vayan quedando listas, van a entrar en operación a lo largo del ciclo escolar. “No vamos a esperar a que estén todas listas para empezar, si hay una mañana, arranca, si después hay 2, inician, esa es la parte”.

Por lo pronto, dijo que los alumnos de esas escuelas trabajan en la modalidad a distancia, tal y como se hizo durante 1 año y medio con los programas de televisión de Aprende en Casa, con el Club de Tareas, por correo electrónico, WhatsApp y dejando los cuadernillos los días lunes y regresándolos los viernes para revisión.