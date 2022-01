El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), respectivamente, son los nosocomios encargados de brindar la atención a pacientes COVID con la mayor saturación actualmente en Aguascalientes.

Los datos actualizados para el primer lunes del año recién iniciado, proporcionados por la Red IRAG de la Secretaría de Salud Federal, detallan que en el caso de la demanda en camas con ventilador, Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional con un promedio de 45.94%.

En ese sentido, el Hospital Hidalgo encabeza la lista con un promedio de atención en su zona COVID, del 73%, seguido por el HGZ. No. 1 del Seguro Social, con el 55%, mientras que ligeramente por detrás, se encuentra actualmente el Hospital del ISSSTE con el 50%. Por su parte, el nivel de atención en camas generales en su zonas COVID, es el segundo con el mayor promedio a nivel nacional, con el 47.82%.

El Hospital Genera de Zona (HGZ) No. 1 del IMSS y el Hospital Miguel Hidalgo, respectivamente, mantienen el primer lugar con un 72% cada uno, mientras que con el 50%, se encuentra el Hospital General de Rincón de Romos. De la misma manera, a la lista se suma el Hospital Tercer Milenio, quien figura con el 8% de atención.

Finalmente, en cuanto a servicios médicos especializados en zona COVID, el HGZ No. 1 del IMSS, se mantiene al frente con el 60% de atención, ligeramente por arriba del CHMH, que presenta hasta hoy una demanda en sus servicios del 80% y finalmente el ISSSTE con el 25%. Lo anterior, representa la tercera mayor incidencia a favor de pacientes COVID, con un promedio del 60%.

¡Participa con tu opinión!