Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A más de ocho meses de la reforma federal para ampliar la definición del delito de abuso sexual y establecer su persecución de oficio, seis entidades federativas siguen sin armonizar sus leyes, reconoció la Secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria informó que 26 estados han realizado las modificaciones y anunció que el 30 de noviembre revisarán los avances con el Congreso de la Unión y los congresos locales.

«A la fecha 26 entidades han armonizado legislación y seis quedan pendientes», señaló.

Castillo explicó que el encuentro también servirá para revisar los compromisos del Acuerdo de Xicoténcatl, entre ellos elevar a rango de Secretaría las instancias estatales de las Mujeres y contar con fiscalías especializadas en delitos relacionados con la violencia de género.

La revisión ocurre después de que, en octubre, la dependencia convocó a los estados a acelerar la homologación de sus leyes para combatir la violencia sexual y mejorar el acceso a la justicia.

La Secretaria sostuvo que el Gobierno federal mantiene el compromiso de combatir la impunidad en los casos de feminicidio y violencia sexual.

Sin centros LIBRE 60% de municipios

Por otra parte, Castillo informó que los mil un Centros LIBRE instalados en las 32 entidades federativas tienen presencia en apenas el 40 por ciento de los municipios del País.

De acuerdo con la funcionaria, estos espacios ofrecen atención psicológica, orientación jurídica y trabajo social gratuito. Hasta octubre habían atendido a más de 650 mil mujeres, mediante 1.4 millones de servicios.

La Secretaria confirmó que en una de cada tres llamadas recibidas en la Línea de las Mujeres, 079, opción 1, se identificó violencia crítica, que en algunos casos puede implicar riesgo feminicida.

«Una llamada a tiempo salva vidas», expresó al explicar que, según la gravedad de cada situación, se activan protocolos de protección y se canaliza a las víctimas hacia servicios especializados.

Castillo anunció además la próxima inauguración de siete Centros de Justicia para las Mujeres en Michoacán, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Chiapas, como parte de las actividades de prevención y atención previstas para los siguientes días.