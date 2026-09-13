Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Cada 16 de septiembre, además de conmemorarse la Independencia de México, se recuerda el natalicio de Silvia Pinal, una de las figuras más importantes del espectáculo nacional, fallecida el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años.

Aunque durante décadas se difundió que nació en Guaymas, Sonora, existe otra versión que ubica su nacimiento en la Ciudad de México. La confusión se relaciona con el hecho de que su padrastro, Luis Pinal Blanco, quien le dio su apellido, la registró en Sonora.

Hija de María Luisa Hidalgo Aguilar y Moisés Pasquel, Pinal conoció a su padre biológico cuando tenía entre nueve y 10 años. Su infancia estuvo marcada por constantes mudanzas debido a las actividades de su padrastro, quien fue militar, periodista y político.

La actriz recordó en distintas entrevistas que vivió en varios estados y que guardaba especial cariño por Tequisquiapan y Cuernavaca, donde pasó parte de su niñez y adolescencia. También relató experiencias familiares, escolares e incluso episodios que consideraba paranormales.

Con el tiempo, la Ciudad de México se convirtió en el centro de su vida profesional. Ahí desarrolló una trayectoria que abarcó teatro, radio, cine, televisión y producción.

Su participación en películas como Viridiana y El Ángel Exterminador consolidó su prestigio, mientras su trabajo posterior la convirtió en una de las grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano y de la televisión nacional.