Hasta la noche de ayer, el cadáver del hombre asesinado la madrugada del domingo cerca de la Feria Nacional de San Marcos seguía sin ser identificado. El individuo, que no contaba con antecedentes penales, no pudo ser reconocido mediante el sistema AFIS debido a que sus huellas dactilares no estaban registradas.

La Fiscalía General del Estado reportó que, tras la necropsia realizada por médicos forenses, se determinó que la muerte fue causada por múltiples heridas infligidas con un objeto punzocortante en el tórax.

El fallecido, un hombre de entre 25 y 30 años, murió durante una riña que tuvo lugar en la intersección de la Privada Ignacio T. Chávez y la Avenida Ayuntamiento, al lado del Hotel City Express, en el área de la Feria Nacional de San Marcos.

Según las investigaciones del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación (PDI), la víctima y su cómplice se dedicaban a cometer robos con violencia, utilizando para ello la punta de un palo de golf. Cuando intentaron robar a un feriante, no se percataron de que el joven estaba acompañado por amigos que caminaban a pocos metros detrás. Al darse cuenta del robo, estos amigos acudieron en apoyo de la víctima.

Superados en número, los dos delincuentes trataron de huir por la Privada Ignacio T. Chávez, pero uno de ellos fue alcanzado y derribado al suelo, donde fue atacado con la misma punta que utilizaban para sus robos.