CDMX.- Aunque Shakira está cosechando varios éxitos en su carrera musical desde su ruptura con Gerard Piqué y gozando su cambio de residencia a Miami, sus problemas con la Hacienda española están lejos de terminar.

En un trago agridulce, un juzgado cerca de Barcelona abrió ayer una nueva causa por presuntas irregularidades fiscales contra la estrella del pop, quien fue honrada más tarde con el galardón Agente de Cambio en los Premios Juventud, en Puerto Rico, por su labor altruista, desde 1997, con su Fundación Pies Descalzos.

«El juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat tiene abierto un procedimiento derivado de la querella presentada por Fiscalía contra la cantante Shakira por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018», indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado.

Esta vez, la intérprete de «Copa Vacía» habría cometido dos presuntos delitos fiscales cuando residía en Barcelona junto a su ex pareja y sus dos hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, no se ha dado más información del proceso: la colombiana todavía no ha sido notificada.

«Una vez más, como viene ocurriendo durante todos estos años, es a través de los medios de comunicación como la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella, evidenciando la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida», señaló la firma de relaciones públicas de Shakira, Llorente y Cuenca, en un comunicado.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como la Fiscalía han confirmado la apertura de diligencias, que ha avanzado Vozpópuli. (Staff/Agencia Reforma)