Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Con todo y advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ayer los precios de la gasolina en la frontera norte, la construcción de sucursales del Banco de Bienestar y la entrega de créditos del Infonavit.

El INE envió al Mandatario un oficio en el que le recuerda que, en caso de seguir hablando de logros y programas sociales durante la veda electoral, podría recibir desde una amonestación pública hasta una multa de 5 mil salarios mínimos -615 mil pesos- e incluso un arresto de 36 horas.

En su mañanera, luego de que la titular de la Profeco, Berenice Romero, expuso el “quién es quién” en los combustibles, López Obrador destacó el precio de las gasolinas en la frontera norte.

“Es importante que se sepa de que estos son los precios en el país con excepción de los precios de combustibles en la frontera norte, en Juárez, en Reynosa, en Matamoros, en Piedras Negras son otros los precios de los combustibles”, señaló.

“A ver si para el próximo lunes se da conocer, porque hay precios más bajos en las gasolinas en la frontera, hasta cuatro pesos, cinco pesos por litro menos por un programa que se viene aplicando desde hace algún tiempo y sería conveniente que se informara también sobre estos precios”.

Posteriormente, López Obrador informó que su Gobierno va construir 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, y que cientos de éstas se van a inaugurar después de las elecciones, luego de que un youtuber le ofreció un local de su propiedad para hacer una sede en Hidalgo.

“Vamos a hacer 2 mil 700 y ya se está trabajando en cerca de mil. ¿No puedo?, bueno, es que eso no tiene nada que ver, vamos a inaugurar las mil en junio, pasando el proceso electoral, y las están haciendo los ingenieros militares, que son responsables y son honestos”, dijo.

Finalmente, ponderó la entrega directa de créditos del Infonavit durante su Gobierno, y que los trabajadores pueden usarlo “para lo que quieran”, como por ejemplo, para comprar un terreno

“Nos ha costado trabajo, pero ahí va avanzando en el que, si se entrega un crédito del Infonavit al trabajador, que el trabajador pueda utilizar su crédito, que es su dinero, para lo que quiera”, expuso.

López Obrador incluso ironizó sobre la posibilidad de ser sancionado por el INE con un arresto, en caso de seguir hablando sobre logros de gobierno y programas sociales durante la veda electoral.

Al ser cuestionado sobre si su Gobierno prevé impulsar una reforma electoral para reducir el presupuesto a partidos y que las elecciones no cuesten tanto, evitó dar una respuesta pues, dijo, puede ser multado y hasta arrestado por pronunciarse sobre el tema.

“Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden cepillar, como se dice en el béisbol, me pueden multar y hasta arrestar, entonces menor no, como diría mi paisano Chico Ché? bueno, no, tampoco, no, no digo nada”, respondió.