José Hiram Alvarado Dominguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que sigue sin conocerse el paradero de un mexicano que estuvo en el choque de trenes en Toledo, España el pasado 28 de octubre.

De acuerdo con un comunicado, la dependencia señaló que la Embajada de México en España se ha mantenido en comunicación con familiares del connacional, quienes arribaron a Madrid para reunirse con el titular de la sección consular de la Embajada.

«La SRE informa que la Embajada de México en España se ha mantenido en comunicación con familiares del connacional que lamentablemente continúa desaparecido. El día de hoy, arribaron a Madrid y fueron recibidos por el titular de la Sección Consular de la Embajada. Les ha acompañado y seguirá apoyando en las gestiones correspondientes.

Asimismo, la Embajada mantiene coordinación y comunicación permanentes con las autoridades locales involucradas para dar apoyo en lo que se requiera», compartió.

Este miércoles dos trenes de alta velocidad chocaron en la localidad de Urda, Toledo, provocando la muerte de al menos 68 personas y más de 100 heridas, 53 de las cuales están hospitalizadas.

Las autoridades mexicanas confirmaron que siete mexicanos viajaban en los trenes accidentados, quienes sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta tras recibir atención médica.

Sin embargo, Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, permanece sin ser localizado tras el choque de dos trenes en Toledo.

Su hermana, Alehmi Calvillo, informó a BI Noticias que la empresa ferroviaria Renfe confirmó que el mexicano viajaba en el vagón 8 del tren Madrid-Sevilla.

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, Fernando mide aproximadamente 1.80 metros, pesa 88 kilogramos y vestía una playera blanca o beige.