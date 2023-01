Durante el transcurso de la mañana de ayer, se reportó una balacera en la colonia El Vergel, perteneciente al poblado de El Bajío de San José, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Encarnación de Díaz, policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo en la zona, pero no lograron ubicar a los sospechosos.

Hasta el momento no se tienen reportes de personas lesionadas, aunque agentes de la Fiscalía Regional III de la FGE de Jalisco ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

Cabe destacar que habitantes de la colonia El Vergel señalaron que los hechos ocurrieron a las 10:00 de la mañana, cerca de la escuela de esa comunidad.

Casi simultáneamente, en plena zona Centro y cerca de la Presidencia Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, aparecieron varias pintas en las que el CJNG anuncia que ha iniciado una “limpia”.

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Aguascalientes reforzaron la vigilancia en la carretera estatal No. 36, a la altura del poblado de Los Cuervos.