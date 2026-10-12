La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Aguascalientes impulsa una propuesta de reforma a la Ley del Agente Inmobiliario para fortalecer la profesionalización, capacitación y supervisión de quienes se dedican a la comercialización de bienes inmuebles, informó su presidente, Mauricio Peña Méndez.

El representante local de la AMPI explicó que la iniciativa busca establecer mayores requisitos de preparación para las personas que ingresan al sector, a fin de que cuenten con los conocimientos necesarios para asesorar a compradores y vendedores, realizar los trámites correspondientes y reducir los riesgos de operaciones irregulares.

Señaló que la capacitación es necesaria para mejorar la calidad de los servicios inmobiliarios y evitar que la falta de conocimientos derive en información incorrecta, gestiones inadecuadas o afectaciones patrimoniales para quienes buscan adquirir una vivienda o un terreno.

Respecto a la reforma legal, señaló que se pretende avanzar hacia un esquema que permita dar seguimiento tanto a quienes ejercen la actividad inmobiliaria como a las personas que buscan incorporarse al sector. Añadió que, mediante el Consejo Inmobiliario del Estado, también se promueve el empadronamiento de los participantes del mercado, con el propósito de fortalecer la identificación y supervisión de quienes ofrecen servicios de intermediación inmobiliaria.

Consideró que estos mecanismos permitirían contar con mayores elementos para orientar a los ciudadanos y distinguir a los profesionales que cuentan con preparación y certificaciones de quienes operan sin la capacitación necesaria.

Indicó que los 43 integrantes de AMPI Aguascalientes cuentan con certificación bajo el estándar EC0110.02, como parte de los requisitos de preparación profesional que promueve la asociación entre sus afiliados.