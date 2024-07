El Municipio de Aguascalientes ha ganado cinco juicios en contra de la empresa ex concesionaria Veolia, informó Javier Soto Reyes, secretario del Ayuntamiento.

A lo largo de estos procedimientos legales, Veolia había impugnado varios aspectos del proceso de entrega y recepción del servicio, así como la decisión del Cabildo de no renovar la concesión. No obstante, la Justicia Federal ha respaldado consistentemente al Municipio en todos estos casos, confirmando que los lineamientos y decisiones tomadas fueron conformes a derecho.

De los diez juicios enfrentados, sólo uno sigue pendiente en la Ciudad de México. Este último se centra en la liquidación de cuentas relacionadas con un fideicomiso donde se recibían los pagos por el servicio. Las discusiones actuales están enfocadas en resolver los adeudos y las cuentas por cobrar, tanto del Municipio como de la empresa que antes tuvo la concesión del servicio.

Los conflictos legales han incluido reclamaciones por parte de Veolia sobre la capacidad del Municipio para prestar el servicio y sobre diversos adeudos, algunos de los cuales tienen hasta 30 años de antigüedad. El Municipio, por su parte, ha argumentado que ciertos adeudos son resultado de omisiones en la recaudación por parte de la empresa y que muchos de estos reclamos son inverificables debido a la antigüedad y a la inexistencia de algunos domicilios.

El proceso de resolución de estos conflictos ha implicado una revisión detallada de los padrones de usuarios y una depuración de cuentas, con el objetivo de establecer las cantidades finales adeudadas. A pesar de los desafíos, el Municipio mantiene la tranquilidad de que continuará prestando el servicio de agua a través del MIAA.