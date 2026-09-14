Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La cartera vencida del Infonavit aumentó en 11 mil millones de pesos entre junio y agosto de este año, pese a las reestructuraciones y condonaciones aplicadas por el organismo.

Octavio Romero Oropeza, director del Instituto, informó este lunes que el saldo vencido se ubicó en 597 mil millones de pesos en agosto, equivalente al 27 por ciento de una cartera total de 2 billones 240 mil millones.

En junio, bajo la misma medición utilizada por el organismo, la cartera vencida ascendía a unos 586 mil millones de pesos, también equivalente al 27 por ciento.

Romero destacó, sin embargo, una disminución respecto de septiembre de 2024, cuando, señaló, el saldo vencido ascendía a 608 mil millones de pesos y representaba el 29 por ciento de una cartera total de 2 billones 99 mil millones.

«De manera que la cartera vencida del Infonavit en esta administración y con relación a la administración pasada ha disminuido 2 por ciento», afirmó durante la mañanera.

El funcionario presentó las cifras luego de referirse a los cuestionamientos sobre la situación de la cartera del Instituto.

REFORMA publicó el pasado 7 de septiembre que el número de créditos en mora aumentó de 907 mil 850 en marzo a 970 mil 155 al cierre de junio, es decir, 62 mil 305 casos adicionales en tres meses.

Ese reporte, elaborado con los estados financieros del Instituto, ubicó la cartera vencida en 404 mil 511 millones de pesos al cierre de junio, equivalente al 21.07 por ciento.

La cifra corresponde a una medición distinta a la presentada este lunes por Romero.

En agosto, el propio Infonavit había informado que, al incorporar créditos segregados y un ajuste derivado de la clasificación de créditos en Flexipago, la cartera vencida ascendía a unos 586 mil millones de pesos en junio.

Romero aseguró que al inicio de la Administración existían 4 millones 856 mil créditos considerados impagables y que todos fueron reestructurados al cierre de 2025.

De ese universo, 536 mil créditos fueron liquidados y otros 4 millones 320 mil recibieron reducciones en los montos adeudados, mensualidades fijas y disminuciones en las tasas de interés, según el funcionario.

REFORMA documentó la semana pasada que entre 2025 y 2026 el Instituto aplicó condonaciones, quitas y reducciones de tasas por 313 mil 879.6 millones de pesos a 4 millones 436 mil 481 créditos.

Romero también reportó que durante la actual Administración se han colocado 700 mil créditos hipotecarios y 602 mil 982 financiamientos para mejoramiento de vivienda.

En el programa Vivienda para el Bienestar, informó que casi 533 mil casas están contratadas y 223 mil se encuentran en construcción. De ellas, 37 mil 400 ya fueron colocadas entre derechohabientes.