La diputada local Alma Hilda Medina Macías se sumó al llamado de organizaciones civiles para que el Senado dictamine la Ley Lupus y Autoinmunes, iniciativa pendiente desde hace dos años que busca garantizar diagnósticos oportunos, acceso a tratamientos y protección contra la discriminación laboral. La legisladora destacó la necesidad de capacitar al personal médico para reducir los tiempos de diagnóstico, que pueden prolongarse hasta seis años. Por su parte, Circe Rosales León, representante de la Limdeplu, explicó que la propuesta contempla el suministro continuo de medicamentos, la creación de un registro nacional de pacientes y el fortalecimiento de la investigación médica. Aguascalientes figura entre las seis entidades que han aprobado disposiciones legislativas relacionadas con estos padecimientos.