El sector ganadero está inconforme ante la falta de claridad en la iniciativa de nueva Ley Ganadera Estatal por las disposiciones que podrían trasladar al gobierno facultades que actualmente ejercen las organizaciones del sector y comprometer una de sus fuentes de ingresos, señaló Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes.

Expresó su rechazo a un registro de guía electrónica estatal que no tendría sentido y “sería un relajo”, porque ya se cuenta con el Registro Electrónico de Movilización de Ganado que opera a nivel federal, cuya implementación debe continuar para beneficio de los productores.

Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Rural concesiona la expedición de guías a las uniones ganaderas, que a su vez las distribuyen entre las asociaciones locales, y los recursos obtenidos por este concepto contribuyen a cubrir gastos de operación, salarios y otras necesidades de las organizaciones ganaderas, explicó.

Franco Díaz argumentó que en la actualidad las guías son cobradas en 15 pesos a socios, pero en la propuesta del diputado Heriberto Gallegos Serna, pareciera que este proceso podría pasar a gobierno, lo que abre la puerta a que tome el control y acabe con las asociaciones.

Aunque reconoció que es necesario modernizar la legislación ganadera, sostuvo que los cambios deben establecer con precisión las facultades de cada instancia y evitar afectaciones a los pequeños productores y a la movilización del ganado.

Detalló que representantes del sector ganadero sostendrán este martes una reunión con autoridades estatales y el diputado promovente Heriberto Gallegos.