Hasta 8 días de paro tendrá la industria automotriz en Aguascalientes durante este mes de septiembre debido a que continúa la falta de componentes electrónicos, de piezas de plástico y del acero para el ensamblado de los vehículos, destacó el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

Afirmó que debido a esta situación se prevé que durante este mes se tenga una actividad del 70% como máximo en la producción. “Si lo contabilizamos de manera general, considerando también todo lo que es las áreas que no van a trabajar porque hay unas que sí trabajan. Hay empresas que a lo mejor descansan 2 días o 3 y otras que van a trabajar también de manera parcial, entonces yo estimo que vamos a andar en el mes de septiembre como en 8 días de paro”.

Indicó que esto pudiera mejorar o empeorar con base en cómo empiecen a fluir los componentes electrónicos, así como los derivados del petróleo como son los plásticos y también los del acero, aunado a la problemática de los embarques que sigue afectando, ya que los buques que traen todas las piezas de Asia tienen sobresaturado ese servicio. “Tenemos componentes que están en los puertos de Asia que no han podido salir por falta de buques para que puedan llegar aquí a México y aparte que los que llegan se quedan varados a veces varios días porque tampoco las aduanas tienen la capacidad de liberarlos, ese es otro detalle que estamos enfrentando”.

Ante esta problemática, reconoció que muchos trabajadores ya están angustiados porque quienes participan en los paros técnicos, a la gran mayoría se les está pagando un porcentaje de su salario que oscila entre el 50 y el 70%, lo que les genera una serie de carencias en sus familias porque no tienen un sueldo completo.

A pesar de este panorama, dijo que para octubre esperan que la situación se mejore, luego de que muchos corporativos y empresas hablan de que para el próximo mes pudiera haber una fluidez en la continuidad de los componentes. “Tuve reuniones importantes con autoparteras importantes con base en lo que Nissan les está requiriendo u otras armadoras que están en el país y en Estados Unidos y están estimando que en octubre pudiera haber una mejoría. Esperemos que este pronóstico se cumpla y ya no tengamos la misma tónica que hemos padecido durante todo este año que venimos arrastrando desde el mes de enero”.