Sigue Bozzo en terapia intensiva

CDMX.- La familia de Laura Bozzo desmintió los rumores sobre el supuesto fallecimiento de la conductora peruana, difundidos en redes sociales, y confirmó que permanece internada en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, donde habría presentado una ligera mejoría.

Su hija, Alejandra de la Fuente, rechazó las versiones sobre su muerte y pidió a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales verificar la información antes de compartirla.

La presentadora, de 75 años, fue hospitalizada de emergencia el pasado 13 de octubre en el Hospital General de Acapulco, conocido como El Quemado, debido a una úlcera duodenal perforada que requirió intervención quirúrgica.

Posteriormente presentó complicaciones de salud, entre ellas neumonía y sepsis, según diversos reportes, por lo que fue trasladada en ambulancia a un hospital capitalino.

Hasta ahora, sus representantes esperan información médica actualizada y no existe un comunicado oficial que precise su estado de salud.