Una mejoría vislumbra la industria automotriz en Aguascalientes para este mes de septiembre y sucesivamente hasta finalizar el año, tras la recuperación paulatina de la producción, así lo señaló el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

El también secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes comentó que el mes de septiembre se pronostica que será de una mejoría en cuanto a los requerimientos, comparado con lo que se tuvo durante junio y julio e incluso en mayo pasado que fue terrible para este sector.

Apuntó que a pesar de la pandemia y que la recesión económica continúa, los requerimientos por parte de Estados Unidos y Canadá siguen aunque no al ritmo de otros años, pero no han bajado, “y creo que esa parte favorece, al menos sabemos que si no retrocedemos, pues vamos ganando”.

Afirmó que el 2020 es prácticamente un año declarado con números rojos, sin embargo, como sindicato buscarán salvar lo más que puedan en el último trimestre del año para lograr estabilidad y no se pierda un solo empleo, “es lo que más nos preocupa y ese es nuestro objetivo, y sobre todo que también las empresas se vayan saneando poco a poco de sus finanzas porque sí quedaron algunas muy golpeadas en ese sentido”.

Al hablar de lo que fue el cierre del mes de agosto, lo calificó de positivo ya que el sector avanza paulatinamente con estabilidad a pesar de que aún no se labora al 100% de la capacidad instalada, ya que algunas empresas están al 80, otras al 70% y pocas están al 100%. Sin embargo, resaltó que lo más importante es que la plantilla de trabajadores se ha mantenido y no se tiene contemplado ningún despido de personal.

Reconoció que los paros técnicos siguen en algunas empresas, por lo que en ocasiones se ha tenido que descansar a la gente en ciertas líneas de producción. “No hablamos de una situación generalizada, pero hablamos del 20% o poco menos que no lograron trabajar aún al 100% y se ha estado alternando algunos días de descanso o de vacaciones. Esa parte todavía prevalece y esperamos que en septiembre sea mucho menos”.