El Sistema de Financiamiento Aguascalientes (SIFIA) enfrentaría una reducción presupuestal de 55.4 millones de pesos para 2027, equivalente al 43.3% de los recursos aprobados para este año, al pasar de 128 millones a 72.6 millones de pesos.

El proyecto de Presupuesto de Egresos, que se encuentra en análisis para su aprobación por el Congreso del Estado, contempla un incremento general del 9.1% en el gasto del Gobierno Estatal, con 41 mil 671.2 millones de pesos, frente a los 38 mil 207.8 millones aprobados para 2026.

Mientras el SIFIA perdería recursos, la Secretaría de Finanzas encabezaría los incrementos presupuestales entre las dependencias estatales, con 588 millones de pesos adicionales, al pasar de 2 mil 209.9 millones a 2 mil 797.9 millones, un aumento del 26.6%.

La Secretaría de Innovación y Gobierno Digital registraría otro de los mayores incrementos porcentuales, con un 23.8%, al pasar de 136.4 millones a 168.8 millones de pesos, una diferencia de 32.4 millones.

Por su parte, la Secretaría de Administración tendría 230.4 millones de pesos, frente a los 213.5 millones de 2026, un crecimiento del 7.9%, mientras que la Secretaría de Obras Públicas alcanzaría una asignación de mil 293 millones, con 91.4 millones adicionales, equivalentes a un aumento del 7.6%.

La Secretaría de Seguridad Pública también recibiría más recursos, al pasar de 2 mil 160.9 millones a 2 mil 295.3 millones de pesos, lo que representa 134.4 millones adicionales y un incremento del 6.2%.

En contraste, la Secretaría de Turismo presentaría el recorte porcentual más elevado entre las dependencias estatales, equivalente al 10.1%.

La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología tendría 168.4 millones de pesos, frente a los 171.7 millones aprobados para 2026, lo que representa una disminución de 3.3 millones, equivalente al 1.9%.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial recibiría 168.7 millones de pesos, frente a los 170.3 millones del ejercicio anterior, con una reducción aproximada de 1.6 millones, equivalente al 0.9%.