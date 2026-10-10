La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó de manera virtual en una mesa de trabajo con sus homólogos de Colima, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán, así como con mandos militares, autoridades de seguridad pública y representantes de las fiscalías, con el objetivo de consolidar las estrategias operativas en la región centro-occidente del país.

Durante el encuentro entre autoridades estatales y federales, se establecieron acuerdos para reforzar la vigilancia en los tramos carreteros, agilizar el intercambio de información de inteligencia y mejorar la coordinación entre las corporaciones, a fin de optimizar los tiempos de respuesta ante situaciones de riesgo.

En el marco de esta reunión, la titular del Ejecutivo estatal expuso que la entidad dispone de infraestructura y recursos específicos para sumarse a los esquemas regionales de prevención.

Detalló que, entre el 22 de julio y el 8 de octubre, Aguascalientes registró la incorporación de nuevos elementos policiales, el desarrollo de programas de capacitación internacional para los uniformados y la ampliación del equipamiento técnico y táctico de las corporaciones.

De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, Aguascalientes se ubica actualmente como la tercera entidad con menores índices de inseguridad a nivel nacional.

La gobernadora Tere Jiménez reiteró el compromiso de la administración estatal de mantener una colaboración permanente con los gobiernos de los estados vecinos y las Fuerzas Armadas, priorizando la vigilancia en los límites territoriales y el fortalecimiento de las acciones operativas de prevención.