El Congreso del Estado prepara la ruta legal e institucional para la conformación del municipio número 12, que entraría formalmente en funciones en enero de 2027 con un presupuesto asignado, una vez concluidos los procedimientos legislativo y constitucional, así como la selección de autoridades provisionales.

La presidenta de la Diputación Permanente, Alma Hilda Medina Macías, confirmó que, de aprobarse el dictamen este viernes en el Pleno y emitirse posteriormente la declaratoria de constitucionalidad con el aval de los ayuntamientos, el Poder Legislativo nombrará un Concejo Municipal provisional, integrado por siete personas que asumirán temporalmente la administración.

De acuerdo con la legisladora, el procedimiento exige, en primer término, remitir la minuta aprobada a los 11 ayuntamientos de la entidad. Para emitir la declaratoria correspondiente se requerirá el aval de la mitad más uno. A partir de ese momento comenzarán a correr los plazos legales para la conformación de la nueva demarcación.

Una vez obtenido el aval constitucional, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) prevé emitir, a principios de octubre, la convocatoria para seleccionar a los siete concejales. Los nombramientos serán votados por el Pleno durante noviembre mediante cédula secreta.

El Concejo Municipal provisional iniciará sus funciones en enero y permanecerá en el cargo hasta el 14 de octubre. Durante este periodo de aproximadamente diez meses, sus integrantes tendrán la responsabilidad de organizar la transición administrativa y operativa del nuevo ayuntamiento.

De manera paralela, la nueva demarcación participará en los comicios de junio para elegir a sus autoridades constitucionales, quienes rendirán protesta en octubre de 2027.