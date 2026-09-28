La expansión de casas de campo, el cambio de uso de suelo y la falta de regulación podrían convertir a la Sierra Fría en una zona habitacional en las próximas dos décadas, además de comprometer su capacidad para captar e infiltrar agua, advirtió Luis Fernando Reynoso Martínez, integrante de SOS Mezquitera La Pona y del Colegio de Biólogos de Aguascalientes.

Señaló que la construcción de viviendas se ha extendido en la zona, particularmente desde la pandemia, cuando aumentó el interés por utilizar la Sierra Fría como espacio de recreación. Explicó que el impacto no se limita a las edificaciones, sino que incluye la apertura de caminos, la remoción de suelo y afectaciones a la vegetación y la fauna. Destacó que el principal valor de la Sierra Fría para Aguascalientes es su función como fuente de agua superficial y subterránea, al señalar que la presa Plutarco Elías Calles recibe aportaciones de esta región. Por ello, consideró necesario reforzar la vigilancia y la regulación antes de que continúe la pérdida de terrenos con capacidad de infiltración.

A la presión urbana se suma el cambio climático, que ha provocado ciclos de lluvia más irregulares y periodos de sequía que afectan la regeneración del bosque de encino. La reducción de humedad limita la producción de bellotas, mientras que los árboles debilitados se vuelven más susceptibles al ataque de insectos y plagas. Otro factor es el sobrepastoreo, debido a que la presencia excesiva de ganado elimina los pastos, compacta el suelo, dificulta la germinación de semillas y disminuye la infiltración del agua.

También alertó sobre el uso de vehículos todoterreno, cuyos conductores ingresan a zonas fuera de los caminos establecidos y provocan daños en el suelo y la vegetación. A ello se suman las actividades de construcción, el ingreso de materiales y el retiro de escombros, que continúan de manera cotidiana.

Ante este escenario, planteó la necesidad de una estrategia conjunta entre autoridades federales, estatales y municipales, pues cada dependencia tiene atribuciones diferentes en materia ambiental, seguridad, cambio de uso de suelo y vigilancia.