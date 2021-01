Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, fue citado por autoridades judiciales a una audiencia en la que será acusado por recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética en 2012.

Así lo confirmó en su cuenta de Twitter el propio panista, quien reprochó la demora de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevarlo ante un juez y así poder defenderse de las acusaciones que hizo en su contra el ex director de Pemex.

“Después de 6 meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mi”, tuiteó.

Lavalle deberá comparecer, por el sistema de videoconferencia, ante el juez de control Marco Antonio Fuerte, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde la FGR formulará la imputación por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado.

El ex legislador campechano es el primero de los 16 políticos y ex altos funcionarios denunciados por Lozoya que será llevado ante la justicia federal.

Lozoya asegura que Lavalle fue uno de los legisladores sobornados con el dinero recibido de la constructora brasileña Odebrecht para que se aprobara la reforma energética.

Si bien Lozoya no precisa la suma del supuesto soborno, el ex subordinado de Lavalle, Rafael Caraveo, habría recibido al menos 25 millones de pesos y en agosto pasado fue exhibido en un video recibiendo las bolsas de billetes.