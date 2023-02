Por primera vez desde que subió al primer equipo de las Centellas, la delantera Ximena D´acosta compareció ante los medios de comunicación previo al encuentro que tendrá Necaxa el próximo domingo ante Puebla.

“Ha tenido sus altibajos y sus cosas buenas o más complicadas. Las compañeras nos han arropado bien desde el primer día, conforme al fútbol al inicio un poco difícil, pero me he ido adaptando poco a poco, me siento más cómoda” abrió comentando la ariete sobre su cambio de jugar con la categoría Sub 18 a la Primera División.

Sobre lo que ha significado debutar en primera, D´acosta no dudó en valorar la importancia de defender los colores de Necaxa. “El club me dio una oportunidad muy grande, y ahora acá estoy aprovechando la oportunidad. Estoy tratando de dar lo mejor de mí, si me toca con la Sub 18 o Primera siempre entregaré mi cien por ciento”.

Sobre el próximo rival que será Puebla, comentó lo siguiente “Creo que todos los partidos han sido diferentes y complicados. Nosotras enfocadas en nuestro trabajo, en mejorar. Mientras estemos enfocadas todo el partido, tratando de generar y hacer lo que el entrenador nos pide creo que el resultado se va a dar, nosotras iremos con todo a los partidos que siguen. Lo único que siempre nos dicen siempre es aprovechar la velocidad por fuera con nuestras jugadoras y con eso generar oportunidades de gol”

Al ser cuestionada sobre el ambiente que existe dentro del vestidor, la delantera admitió que el plantel está tocado, pero con ganas de salir adelante. “Claramente el sentimiento es de impotencia de no poder sacar un resultado favorable. Todas sabíamos que iban a ser partidos complicados. Estamos conscientes de los resultados que hemos tenido, estamos entrenando al cien. Queremos entregar mejores resultados y más puntos” apuntó.

Por último, D´acosta agradeció a toda la afición que la campaña pasada apoyó en gran número a las Centellitas cuando pasaron a la liguilla e invitó a todos los seguidores a mantenerse en las gradas del Victoria en los partidos de locales, para que el equipo sienta el cariño de la gente y pueda conseguir positivos resultados.