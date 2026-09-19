La cultura es considerada por el Municipio de Jesús María como una herramienta para fortalecer la formación de niños y jóvenes, así como para contribuir a la convivencia y al tejido social, afirmó Antonio Muñoz Amaral, titular de la Instancia de Cultura, al hablar sobre el programa “Sembrando Futuro”.

El funcionario explicó que esta estrategia reúne la oferta de las áreas de Cultura, Deportes y Desarrollo Social, con el propósito de que la población conozca y aproveche las actividades disponibles tanto en la cabecera municipal como en las comunidades.

Señaló que, en el caso de Cultura, se cuenta con dos Casas de Música y diversas extensiones, donde se ofrecen clases y talleres para diferentes edades. Entre las actividades se encuentran formación musical, orquesta sinfónica infantil, artes plásticas, danza folclórica, flamenco, pintura, cartonería mexicana, cerámica y guitarra de acompañamiento.

Destacó que, al cierre del ciclo escolar anterior, se atendió a 584 alumnos en las dos Casas de Música y sus extensiones, aunque actualmente se encuentra en marcha el proceso de incorporación de nuevos estudiantes por el inicio del ciclo escolar.

Resaltó que “Sembrando Futuro” también incorpora las academias deportivas y los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. De acuerdo con información difundida por el municipio, actualmente participan más de 5 mil personas en el conjunto de estas actividades, mientras que existen 41 academias deportivas y 11 Centros de Desarrollo Comunitario.

Muñoz Amaral consideró que acercar estas opciones a las familias permite ampliar las posibilidades de formación y convivencia, por lo que llamó a la población a conocer los talleres disponibles, la mayoría de los cuales no tiene costo.

Finalmente, dijo que la Instancia de Cultura brinda atención de 8:30 a 19:00 horas, donde se proporciona información sobre horarios y actividades.