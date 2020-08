Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el video que presentó Emilio Lozoya como prueba para acusar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario Luis Videgaray sea exhibido para la “purificación de México”, si es que no tiene peso legal.

“Es importante que se conozca el vídeo, si existe, sería extraordinario que la gente vea, si es sobre dinero, cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraban conciencias, cómo se compraban los votos, para no regresar a lo mismo.

“Yo sí estoy a favor de eso (que se exhiba) y además he estado preguntando con abogados y me dicen que parece que las pruebas de este tipo no son de tanto valor en los juicios. En lo estrictamente legal, pues puede ser que no tenga valor en lo legal, pero no moral, son de primera orden”, señaló.

Cuestionado sobre si le pediría a la Fiscalía General de la República que muestre el video, el Mandatario dijo que no podría, pero pidió al Fiscal que se tome en cuenta, porque es un asunto de Estado y se podría buscar la forma de conocer la prueba sin violar el debido proceso.

“Pues yo no podría (pedirlo), ya lo está escuchando ahora el fiscal o le van a comentar, ojalá lo tome en cuenta y es un asunto de estado.

“Pueden los constitucionalistas, los abogados, pueden buscar la forma, sin violar el llamado debido proceso, o decir: ni modo, esta prueba que no tiene mucha importancia en lo legal, si es muy importante para la purificación de la vida pública de México, que al final eso está por encima de cualquier procedimiento legal”, agregó.

