Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, advirtió ayer que si un militar pretende llegar al poder, tendrá que hacerlo a través de las urnas, en un proceso electoral.

Durante un diálogo con diputados y representantes de diversos sectores de Quintana Roo, el funcionario fue cuestionado sobre el riesgo de un golpe de Estado, ante el empoderamiento de las Fuerzas Armadas.

«Ha habido golpes de Estado en varios países y no dominaba el Ejército todas las provincias, aquí la pregunta es ¿si no hay riesgo de un golpe a futuro, teniendo todo el poder los militares?», cuestionó un ciudadano, que no estaba incluido en el programa.

«Si alguien, si algún ciudadano de formación militar llega a la Presidencia de la República, porque entiendo que esa es su preocupación, pues seguramente será porque obtiene, en las urnas, el respaldo mayoritario de los ciudadanos», respondió el Secretario.

Antes, un empresario de la entidad expresó su preocupación ante el riesgo de que se instale un «estado de sitio militar».

«La pregunta es ¿cuál es la estrategia que van a llevar las Fuerzas Armadas para regresar la paz y la tranquilidad de los mexicanos necesitamos?», refirió el inversionista.

Martín de la Cruz, dirigente de la CROC, pidió al López explicar qué garantías existen de que las tropas castrenses regresen a sus cuarteles en marzo de 2028.

«Me gustaría tener la certeza de que esta reforma servirá para sanear fuerza civiles y que después del Ejército volverá sus labores ¿qué garantías se tienen de esto?», dijo.

Luego de solicitar que ya no se entregara el micrófono a nadie más, el titular de Segob pidió a no preocuparse por la participación de los militares en las labores de seguridad pública.

«No se preocupe, si lo construimos entre todos, lo consolidamos entre todos, este País va a tener una larga vida democrática, así como ahora, de estabilidad política, de paz social, no le regateemos el apoyo a nuestras Fuerzas Armadas», agregó.

Por la noche, el tabasqueño estuvo en Chetumal para impulsar la aprobación de la reforma que prolongará la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.