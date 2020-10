Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el penacho de Moctezuma es traído a México se desplumaría en el camino.

Austria ya respondió a la solicitud del Gobierno de México de que el tocado sea prestado para su exhibición en el País.

Gerard van Bussel, curador de las colecciones de América del Norte y Central del Museo Antropológico de Viena, donde se exhibe la pieza, consideró que el penacho es frágil y correría peligro en el traslado.

En su opinión, cualquier vibración en el aire o la carretera lo destruiría, pues está formado principalmente por material orgánico.

“Me gustaría conocer a la persona dispuesta a asumir esa responsabilidad”, sentenció el curador.

Recordó que de 2010 a 2012 se formó un comité binacional compuesto por curadores, restauradores y científicos tanto de México como de Austria, para restaurar el penacho y que pudiera exponerse de nuevo.

“Al final, tanto los curadores austriacos como los mexicanos decidieron que el penacho era demasiado frágil para viajar”, declaró van Bussel. “Haría falta un avión de 300 metros para compensar (las vibraciones)”.

Explicó que, incluso dentro del mismo museo, no se atreven a bajarlo de la primera planta donde está expuesto por miedo a que pueda sufrir cualquier desperfecto. Dicha pieza no formará parte de la nueva exposición “Aztecas”, que el Museo Antropológico inaugurará mañana.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó ayer que le pidió a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller insistir al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, sobre el préstamo del penacho, aunque admitió que se trata casi de una “misión imposible”.

“Le comenté que insistiera en lo del penacho”, comentó ayer, “aunque le dije que no era una misión fácil, que era una misión imposible porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho”.