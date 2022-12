Mayolo López y Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado consumó anoche un golpe a la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE), que, a decir de consejeros electorales, pone en riesgo la elaboración del padrón, el conteo de votos y la fiscalización de gastos, entre otras actividades centrales del sistema democrático nacional.

La reforma electoral aprobada anula el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales (Oples).

De acuerdo con un diagnóstico difundido por los once consejeros del órgano electoral, el llamado «Plan B» elimina la estructura permanente subdelegacional del INE y reduce al mínimo el Servicio Profesional Electoral, lo que impedirá contar con personal calificado para supervisar las comicios.

Al menos 2 mil 175 empleados del Servicio Profesional Electoral serán despedidos, cuando las juntas de distritales pasen de permanentes a temporales, además saldrán otros 2 mil trabajadores administrativos producto del golpe al INE.

Durante la revisión de la reforma, la fracción de Morena sumó a los legisladores del PT, PVEM y PES con 69 votos a favor frente a 53 votos en contra de la Oposición, incluidos el del coordinador parlamentario morenista, Ricardo Monreal, y el del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino.

«Aclaro que es un asunto estrictamente personal. No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución», planteó el líder morenista en el Senado, quien tras emitir su voto fue aplaudido y abrazo por legisladores de la Oposición.

Sin armas para impedir el golpe al INE, los senadores opositores alzaron pancartas para evidenciar la «traición a la patria» alentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T. Bartlett hizo callar al INE un día. Ustedes lo quieren callar para siempre», manifestó en tribuna el senador Germán Martínez, del Grupo Plural.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que el propósito del «Plan B» es «desmantelar en su conjunto el sistema electoral enfocando las baterías en el árbitro electoral. Hay un profundo odio al INE en esta reforma».

El senador César Cravioto, de Morena, alegó que la reforma busca acabar con los privilegios de grupos de interés, y dejó pañuelos en la tribuna para que los legisladores de Oposición se limpiaran «las lágrimas de sus farsas».

Anoche, René Miranda, director del Registro Federal de Electorales del INE, presentó su renuncia al cargo, con el argumento de que la reforma impactará en la supervisión del padrón electoral.