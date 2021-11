Mabel Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que asignará a los militares el reparto de medicamentos si es que continúa el desabasto en el País.

«¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? Se creó un mecanismo de distribución, de logística con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los medicamentos.

«Entregaría la distribución de medicamentos al Ejército de ser necesario. Van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, todos los medicamentos, ese es un compromiso», comentó López Obrador.

Durante su intervención en la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, el Mandatario federal admitió que su Gobierno aún batalla con el desabasto de medicamentos y dijo que este es un desafío que está dispuesto a afrontar.

«Nos costó mucho desmontar ese aparato monopólico que tenía el control del abasto de los medicamentos y todavía estamos batallando, porque no sólo es comprar los medicamentos que no se podían adquirir en el extranjero, porque las leyes no lo permitían. Ahora los podemos comprar en cualquier país, todos los medicamentos, sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen los medicamentos a hospitales.

«Bueno, al centro de salud, a las unidades médicas, así como llegan algunas mercancías que no voy ahora a mencionar o aguas industrializadas que llegan hasta las comunidades más apartadas. Así queremos que lleguen los medicamentos, es un desafío y nosotros estamos acostumbrados a eso», mencionó.

El Presidente agregó que otro de los objetivos en el sector salud es mejorar las instalaciones hospitalarias.

«Lo otro es mejorar las instalaciones, la infraestructura. Ahora se avanzó porque por la misma demanda de camas, de espacios, de equipos, de hospitales, muchos centros de salud, clínicas que estaban en proceso se terminaron. Ahí trabajamos todos juntos, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Pemex, todos juntos», finalizó.