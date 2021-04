Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si sus opositores ganan la mayoría en el Congreso, no será tan fácil que le quiten el Presupuesto pues el Ejecutivo tiene la facultad de veto.

“Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y sean limpias, y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría, si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así.

“Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil. Nada más le recuerdo de que el ejecutivo tiene facultad de veto”, señaló en conferencia.

El Mandatario federal dijo que lo recuerda para que no crean que se quedará de “brazos cruzados”, pues es un procedimiento legal que no está fuera de la ley.