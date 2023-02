Gisela García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Gloria Trevi reveló que si no fuera por su mala reputación, no tiene dudas de que ya habría sido considerada para dar alguno de los shows de medio tiempo del Super Bowl de la NFL, declaró en entrevista para Risto Mejide en España.

«Si no estuviera esa reputación tan dañada, porque está dañada todavía, yo no estaría llenando arenas, estaría llenando estadios o, por ejemplo un Super Bowl o un evento deportivo así para cantar; inmediatamente Google y (lo primero que aparece) una cantidad de cosas que están cabronas», comentó la cantante.

Hace más de 20 años, Trevi pasó algunos años en la cárcel de Brasil, acusada de abuso infantil, luego de ser extraditada a México recuperó su libertad.

Actualmente, la regiomontana afronta una nueva demanda ahora en Estados Unidos.

De acuerdo a la revista Rolling Stone, el 31 de diciembre dos mujeres presentaron en California cargos vinculados con abuso sexual infantil contra la cantante y Sergio Andrade, ocurridos presuntamente en la década de los 90.